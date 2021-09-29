العراقيون يتصدرون قائمة شراء العقارات بتركيا

2021/09/29 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني احتل العراقيون المرتبة الأولى كأكثر الشعوب العربية شراء للمنازل في تركيا خلال 8 اشهر الماضية من عام 2021.وقال معهد الاحصاء التركي في أحدث إحصائية، ان “العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا كأكبر […]

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