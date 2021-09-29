2021/09/29 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بمحافظة واسط بالتعاون شرطة نجدة المحافظة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ شاب من الانتحار في سدة الكوت.وذكر بيان للمجتمعية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكوت..الشرطة تنقذ شاباً من الانتحار في اللحظة الأخيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوت..الشرطة تنقذ شاباً من الانتحار في اللحظة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوت..الشرطة تنقذ شاباً من الانتحار في اللحظة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).