حمم بركان جزيرة لا بالما تصل إلى البحر ومخاوف من انبعاثات سامة

2021/09/29 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات أرخبيل الكناري الإسباني أنّ سيل الحمم المتدفّق من بركان جزيرة لا بالما وصل إلى البحر، محذّرة من خطر انبعاث غازات سامّة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط.

وقال معهد العلوم البركانية في جزر الكناري إنّ سيل الحمم البركانية وصل إلى البحر، وأصبح على بُعد 800 متر من مياه المحيط الأطلسي، ويثير التقاء الحمم البركانية بالمياه قلق الخبراء بسبب الغازات السّامة والجزيئات الضارّة التي قد تنبعث لدى انطفاء الحمم المنصهرة في المياه.

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