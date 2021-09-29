إجراءات احترازية تسبق الانتخابات

2021/09/29 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متابعون للشأن العراقي إن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية من ناحية فرض رقابة على المرشحين يضمن نزاهة الانتخابات وينهي مسألة استغلال أموال الدولة.

وأضاف المتابعون ان الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكاظمي لتعزيز شفافية الانتخابات كانت جيدة قياساً بالانتخابات السابقة التي شهدت حالات تزوير واسعة وهذا يعود إلى قلق الحكومة من تكرار التجارب الماضية والضغط الشعبي الذي حصل تجاه تأمين الانتخابات وتعزيز شفافيتها.

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة التحذيرات في العراق من استغلال بعض الجهات السياسية لأموال الدولة في الدعاية الانتخابية في ظل ضراوة التنافس المحموم بين الأطراف المشاركة في الانتخابات.

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