2021/09/29 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزة أرضية في محافظة نينوى المركز الخبري الوطني.

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