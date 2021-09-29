عكس المتوقع.. العراق يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

2021/09/29 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأربعاء، إلى تراجع الكتلة المعتدلة وارتفاع درجات الحرارة قليلا في عموم البلاد.

وقال المتنبئ الجوي احمد التميمي في تدوينة له تابعها NRT عربية، (29 ايلول 2021)، أن "مرتفعا جويا يسيطر على الاجواء (اليوم) مع تراجع الكتلة المعتدلة ".

وعن الرياح، قال إنها "متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة غالبا وأقصى سرعة تصلها هي 15 كم في بعض المناطق".

وتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 2 درجة قياسا بما سجل يوم أمس لتسجل :

-دهوك 30

-الموصل 34

-أربيل 33

-كركوك 34

-السليمانية 30

-صلاح الدين 36

-ديالى 38

-الانبار 35

-بغداد 39

-بابل 40

-كربلاء 39

-الديوانية 40

-النجف 39

-واسط 40

-السماوة 40

-ميسان 41

-ذي قار 40

-البصرة 42

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