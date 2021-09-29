إنقاذ شاب عراقي حاول الانتحار في اللحظات الأخيرة (صورة)

2021/09/29 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الشرطة المجتمعية، الأربعاء، من انقاذ شاب حاول الإنتحار بسبب خلافات عائلية في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 أيلول 2021)، إن "الشرطة المجتمعية في واسط بالتعاون مع شرطة نجدة المحافظة تمكنت من انقاذ شاب كان يروم الانتحار غرقا في سدة الكوت بسبب خلافات اسرية".

وأوضح البيان "جرى اقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار وتقديم النصح والارشاد له والاستعلام منه عن عنوان ذويه وإعادته اليهم وحل الخلاف بالصلح التراضي بينهم".

وأكدت المجتمعية أنها "ستقوم بمتابعة الشاب من خلال زيارات دورية تقدم من خلالها الدعم النفسي والمعنوي له".

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