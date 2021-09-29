رونالدو يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد

2021/09/29 | 11:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، إذ سجل 135 هدفا، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 121 هدفا.

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