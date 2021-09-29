ايران ترد بغضب على تصريحات وزير الخارجية السعودي

2021/09/29 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها ترفض الاتهامات السعودية لها بخرق الاتفاق النووي، مطالبة بدورها بوضع النشاطات النووية السعودية تحت الرقابة الدولية.وأكدت الخارجية الإيرانية “ضرورة التمسك بالشفافية فيما يتعلق بالنشاطات النووية السعودية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تنفيذ اتفاق الضمانات”، مضيفة أنه في حال رفضت السعودية تنفيذ ذلك، “يجب إيقاف […]

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