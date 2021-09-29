’رويترز’ تتوقع حظوظ مقتدى الصدر أمام حلفاء طهران والفصائل في انتخابات تشرين

2021/09/29 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

سلطت "رويترز" في تقرير، الضوء على الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر وأبرز الأطراف المتنافسة، مرجحاً استمرار الكتل الشيعية بالهيمنة على البرلمان المقبل.

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ولخص التقرير الذي ترجمه "ناس"، (29 أيلول 2021)، التنافس على مستوى الأطراف الشيعة "المنقسمة" بين 4 أطراف، مقابل قطبين للسنة ومثلهما للكرد، أمام مشاركة خجولة لأحزاب جديدة بعضها انبثق عن الاحتجاجات.

نص التقرير..

يجري العراق انتخابات عامة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وهو خامس تصويت برلماني له منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين في 2003 وبشر بنظام معقد متعدد الأحزاب تتنافس عليه مجموعات تعرف إلى حد كبير بالطائفة أو العرق.

وكان من المقرر إجراء التصويت في العام المقبل، لكنه قدم لإرضاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في عام 2019 بسبب الفساد المستشري وسوء الخدمات والرأي القائل بأن النخبة أساءت استخدام السلطة لإثراء نفسها.

ومن المتوقع أن تبقى المجموعات التي تنتمي إلى الأغلبية الشيعية المسلمة في مقعد القيادة كما كان الحال منذ الإطاحة بنظام صدام الذي يقوده السنة من السلطة.

لكن الشيعة منقسمون بشدة، بما في ذلك حول نفوذ إيران الشيعية المجاورة.

وقد انقسم النشطاء الذين سعوا إلى عزل الطبقة السياسية بأكملها حول ما إذا كانوا سيتنافسون على التصويت، ومن المتوقع أن يفوزوا ببضعة مقاعد على الأكثر.



كما يضمن قانون جديد للانتخابات للمرأة ما لا يقل عن 83 مقعداً في البرلمان.

فيما يلي المجموعات الرئيسية المتنافسة على مقاعد البرلمان الـ 329:

التيار الصدري

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يظهر التنظيم السياسي لرجل الدين الشيعي المسلم مقتدى الصدر، وهو التيار الصدري، كأكبر فصيل في البرلمان.

فاز تحالف سائرون بقيادة الصدر ب 54 مقعداً في عام 2018، أي أكثر من أي فصيل آخر، مما أعطى الصدر نفوذا حاسما في تشكيل الحكومة.



وقد استخدمت حركته نفوذها البرلماني لتوسيع سيطرتها على أجزاء كبيرة من الدولة.

وتترشح الحركة الصدرية على أساس برنامج قومي، وتسعى إلى تمييز نفسها عن الفصائل الشيعية المدعومة من إيران.

قاد الصدر المقاتلين الشيعة ضد القوات الأمريكية بعد الغزو وورث أتباعا يشبهون الطائفة بين الشيعة الفقراء الذين يقدسون والده محمد صادق الصدر، الذي قتل على يد نظام صدام.

الجماعات المتحالفة مع إيران

وتحت قيادة قادة الميليشيات الذين تربطهم علاقات وثيقة بإيران، تندرج أكبر مجموعة من الأحزاب الموالية لإيران تحت قيادة تحالف فتح بقيادة الزعيم شبه العسكري هادي العامري، الذي جاءت كتلته في المرتبة الثانية في عام 2018 بـ 48 مقعدا.

ويضم تحالف فتح الجناح السياسي لعصائب أهل الحق الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية ويمثل أيضا منظمة بدر التي تربطها علاقات طويلة بطهران وقاتلت إلى جانب إيران في الحرب الإيرانية العراقية بين 1980 و1988.

لعبت جميع الجماعات شبه العسكرية الشيعية دورا رئيسيا في هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» عندما استولى على ثلث العراق بين عامي 2014 و2017.

وتترشح بعض الأحزاب الموالية لإيران خارج مظلة فتح، بما في ذلك حزب "حقوق" الذي تم تشكيله حديثا لأقوى وكيل عراقي لإيران، وهو كتائب «حزب الله».

تحالفات شيعية أخرى

وقد تضافر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحركة الحكمة لرجل الدين الشيعي المعتدل عمار الحكيم لإنشاء تحالف قوات الدولة الوطنية.

وجاء تحالف بقيادة العبادي في المرتبة الثالثة في عام 2018، حيث فاز ب 42 مقعدا، بعد أن ترأس هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

الحكمة فاز 19.

يرأس رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو زعيم بارز في أحد أقدم الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، الدعوة، ائتلاف دولة القانون الذي فاز بـ 25 مقعدا في عام 2018.



ويلقى باللوم على المالكي على نطاق واسع في تأجيج الفساد والطائفية المناهضة للسنة التي ساعدت تنظيم «الدولة الإسلامية» على كسب أتباعه.

الأحزاب السنية

ويقود رئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي تحالف "تقدم" الذي يضم عددا من القادة السنة من شمال وغرب العراق ذات الأغلبية السنية، ومن المتوقع أن يحصل على العديد من الأصوات السنية.

المنافس الرئيسي للحلبوسي هو خميس الخنجر، وهو قطب انضم إلى تحالف فتح المدعوم من إيران بعد انتخابات عام 2018.



ويسمى ائتلاف الخنجر عزم.

وتسعى الأحزاب السنية عادة إلى جذب الولاءات القبلية والعشائرية.



ولم تظهر الجماعات السنية سوى القليل من الوحدة منذ عام 2003، وهو ما يشكو منه الناخبون السنة مما يجعلهم ضعفاء في محاولة منافسة السلطة الشيعية.

تعرض السنة للهجوم وتثبيطهم عن المشاركة في الانتخابات العراقية الأولى بعد عام 2003 من قبل المتمردين السنة الذين دعموا صدام والمتشددين الإسلاميين الذين عارضوا الديمقراطية.

الأكراد

تتمتع منطقة كردستان الشمالية في العراق بحكم ذاتي بحكم الأمر الواقع منذ عام 1991 وأصبحت تتمتع بحكم ذاتي رسميا بموجب الدستور العراقي لعام 2005.



فأحزابها تشارك دائما في الانتخابات وهي وسيط هام للسلطة.

والحزبان الكرديان الرئيسيان هما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة الكردية في العاصمة أربيل، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يهيمن على المناطق الواقعة على طول الحدود الإيرانية ومقره السليمانية.

فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني ب 25 مقعدا في عام 2018 وفاز الاتحاد الوطني الكردستاني ب 18 مقعدا.



وسيحتفظون بحصة الأسد من الأصوات الكردية، تليها الأحزاب الصغيرة.



بلغ العدد الإجمالي من سبعة أحزاب كردية في عام 2018 58 حزبا.

نشطاء

وفي حين أدت احتجاجات عام 2019 إلى انسحاب الحكومة السابقة، لم يتغير شيء آخر منذ ذلك الحين.



وقد تم تسليط الضوء على الصراع الذي واجهوه من خلال استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

بعض النشطاء الذين احتجوا في عام 2019 يحثون على المقاطعة.



لكن آخرين شكلوا أحزابهم الخاصة أو انضموا إلى تحالفات معتدلة مثل العبادي وحكيم.

حركة امتداد هي واحدة من الأحزاب القليلة التي يقودها الناشطون والتي تقدم مرشحين، برئاسة علاء الركابي، وهو مواطن من الناصرية في جنوب العراق حيث وقعت بعض أكثر الهجمات دموية ضد المتظاهرين في عام 2019.

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