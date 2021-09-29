2021/09/29 | 11:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -0ZxgzrI1xE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الممثلة التونسية دارين_حداد لزاكروس: حبي للهجة العراقية دفعني للمشاركة في مسلسل سوق الحرير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الممثلة التونسية دارين_حداد لزاكروس: حبي للهجة العراقية دفعني للمشاركة في مسلسل سوق الحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).