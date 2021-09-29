2021/09/29 | 11:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4iuYQJFkSE8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يستقبل أكثر من 16 مليون زائر في اربعين الامام الحسين "عليه السلام" من المنافذ البرية فقط) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يستقبل أكثر من 16 مليون زائر في اربعين الامام الحسين "عليه السلام" من المنافذ البرية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).