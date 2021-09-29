2021/09/29 | 11:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا..البدء بنشر منظومة إنترنت فضائي في مدار الأرض

سيسمح إطلاق القمر الصناعي من طراز “سكيف” لروسيا مستقبلا بإنشاء شبكة عريضة متكاملة لدخول الإنترنت بشكل واسع النطاق عن طريق الفضاء.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية دميتري روغوزين.

يذكر أن شركة ” الأنظمة المعلوماتية للأقمار الصناعية” الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بالبدء في إنتاج قمر “سكيف – دي” الصناعي للاتصالات وأعلنت أن إطلاق القمر الصناعي يخطط له في تشرين الاول عام 2022 .

جدير بالذكر أن أقمار “سكيف ” الصناعية الروسية مخصصة لدخول الإنترنت الفضائي عريض النطاق ويتم تصنيعها في إطار برنامج “سفيرا” الروسي المستقبلي الذي كشف عنه لأول مرة عام 2018.

وستتضمن شبكة “سفيرا” 380 قمرا صناعيا، وضمنها الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد إلى جانب الأٌقمار الصناعية للاتصالات من طراز “سكيف”.



سيسمح تحقيق برنامج “سفيرا” الروسي للأقمار الصناعية بالسيطرة الشاملة على حركة الأجهزة المسيّرة وذاتية القيادة (الدرونات والروبوتات) سواء كان في الجو أو على الأرض.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن دفعة جديدة من الأقمار الصناعية البريطانية للاتصالات قد وصلت مطار “فوستوتشني” الفضائي الروسي على متن طائرة النقل “روسلان” لتنطلق في 14 تشرين الاول المقبل إلى مدار الأرض تحقيقا لبرنامج “وان ويب” البريطاني للإنترنت الفضائي والذي يتم تنفيذه بواسطة الصواريخ الروسية من المطارات الفضائية الروسية والأجنبية.

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