2021/09/29 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يتسبب صرير الأسنان في حدوث عددًا كبيرًا من مشاكل الأسنان، بما في ذلك آلام الفك وفقدان الأسنان، ولأن معظم الأشخاص الذين يطحنون أسنانهم يفعلون ذلك دون وعي أثناء النوم، فقد يكون من الصعب منع ذلك.وإليك بعض النصائح للمساعدة في منع صرير الأسنان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).