2021/09/29 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، موعد انتشار القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها وحجمها.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحافي، إنه “يوجد تنسيق عال بين قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشرين الأول..



قوات البيشمركة تعود إلى كركوك المركز الخبري الوطني.

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