2021/09/29 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، وجود فرص للتعيين ولكن لن تكون كبيرة في موازنة 2022 ، نافيا أن “يكون هناك مساس برواتب الموظفين.وقال صالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار حكومي يطمئن الموظفين: لا مساس في رواتبكم المركز الخبري الوطني.

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