2021/09/29 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الإتحادية تصدر قراراً بشأن دعوى الطعن بمواد الموازنة المركز الخبري الوطني.

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