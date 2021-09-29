اسعار النفط العالمية تنخفض لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع المخزونات الامريكية

2021/09/29 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع المخزونات الامريكية، الا ان شحة المعروض يحد من الانخفاض.ونزل خام برنت 1.04 دولار أو 1.31 بالمئة، ليصل إلى 78.05 دولاراً للبرميل.وانخفض النفط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.4 بالمئة، … Readmore

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