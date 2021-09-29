شرطة الديوانية: القبض على 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وآلات جارحة

2021/09/29 | 12:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاربعاء، القبض على 5 أشخاص بحوزتهم اسلحة وآلات جارحة ومواد مخدرة.وذكرت القيادة في بيان، انه “بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، تمكنت قوة من مركز شرطة الجمهوري وخلال عملية نوعية من القاء القبض على 5 أشخاص في منطقة حي الجزائر”.وأضافت، أن “أحدهم مطلوب عن قضية وفق المادة ٤٧٧ فيما وجد بحوزتهم أثناء عملية تنفيذ أمر القاء القبض بندقية كلاشنكوف وآلات جارحة (قامات) وما الكريستال المخدرة وكمية من المشروبات الكحولية”.واشار قيادة الشرطة الى انه “تم وعلى الفور التحقيق معهم من أجل احالتهم إلى القضاء […]

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