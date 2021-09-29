القبض على متهم بجريمة 'القتل العمد' في ميسان

2021/09/29 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على متهم مطلوب قضائياً لإرتكابة جريمة القتل العمد في المحافظة .

وذكر بيان لمديرية الشرطة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز استخبارات ميسان وبالاشتراك مع سرية سوات تمكنت من القبض على المتهم (م م ص) والمطلوب قضائياً وفق المادة ( 406 ق ع ) وذلك في إحدى مناطق مدينة العمارة ، منطقة (حي الغدير)".

وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة بغية إحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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