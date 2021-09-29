المملكة المتحدة تواجه أزمة وقود.. وهذه هي الأضرار

2021/09/29 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال سكان بريطانيا يعانون من شح الوقود في محطات التوزيع، لكن الأزمة بدأت بالتراجع.وهذه هي الأضرار التي خلفتها.

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