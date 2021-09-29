2021/09/29 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على

مستوى العالم 232.77 مليون نسمة، فيما وصل

إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء

إلى 4 ملايين و 967 ألفا و 720 حالة بحسب

إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالف

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