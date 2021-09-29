وفاة شاب إثر سقوطه من شاحنة أثناء نصب دعاية انتخابية في سامراء

2021/09/29 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في صلاح الدين عن وفاة

شاب أثناء مشاركته بنصب دعايات

انتخابية بعد سقوطه من شاحنة

وأضاف المصدر ان الشاب سقط من شاحنة

خلال نصب لافتات انتخابية لأحد

المرشحين عن سامراء في منطقة (دوانم

البو

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