2021/09/29 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن آخر تفاصيل ومستجدات مساع الوزارة لتأمين حصة العراق المائية مع الجانب الإيراني والتركي.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تكشف آخر تفاصيل ملف المياه مع إيران وتركيا المركز الخبري الوطني.

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