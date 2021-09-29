وزير الخارجية يؤكد لرئيس الجمعيّة العامّة أهمية الاهتمام بالقضيّة الفلسطينيّة

2021/09/29 | 12:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة عبدالله شاهد أهمية الاهتمام بالقضيّة الفلسطينيّة.وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة للدورة الـ (76) عبدالله شاهد، على هامش الدورة الحالية للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة”، مبينة أن “رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة شكر […]

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