2021/09/29 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي المركز الخبري الوطني.

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