الأمن الوطني يكشف اسماء الانتحاريين في بغداد وينشر صورتهما

2021/09/29 | 12:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الأمن الوطني في بغداد، الاربعاء، من مداهمة وكرا لعناصر داعش في الطارمية ويقتل اثنين.

وذكر الامن الوطني في بيان تلثى NRT عربية، نسخة منه، (29 ايلول 2021)، انه "بعملية نوعية عبر كمين محكم بعد متابعة استمرت لاكثر من شهر ونصف، تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع فوج حشد الطارمية والقوة الماسكة للأرض من قتل انغماسيين اثنين، وهما كلا من (ماردين ياسين كريم و محمد كمال عثمان)، بعد ورود معلومات استخبارية للجهاز بتواجدهما داخل وكرا لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية وتحديدا في بستان (البو حمد شهاب)؛ وبحسب المعلومات فان الانتحاريين قدما من محافظة كركوك".

واضاف البيان، انه "كانا يرومان استهداف جموع المواطنين في العاصمة الا ان عمليات المداهمة والتفتيش علاوة على الانتشار الأمني حد من تحركاتهم وحال دون ذلك".

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