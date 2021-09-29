2021/09/29 | 12:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الأول، في وقت أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهو نظام الكوتا وكيف سينفذ في مجلس النواب؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهو نظام الكوتا وكيف سينفذ في مجلس النواب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).