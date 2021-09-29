انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم في اليابان ورئيساً مقبلاً للحكومة

2021/09/29 | 12:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتُخب المعتدل فوميو كيشيدا الأربعاء رئيساً للحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني الحاكم في اليابان بغالبية كبرى مقابل منافسه تارو كونو، على أن يُعيّن رئيساً للوزراء في تصويت للبرلمان في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.وحصل كيشيدا (64 عاما) على 257 صوتاً في … Readmore

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