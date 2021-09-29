2021/09/29 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشعلت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا مواقع التواصل الاجتماعي.وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى باريسيا بهدفين دون رد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار “يسخر” من تصرف ميسي في مباراة سيتي المركز الخبري الوطني.

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