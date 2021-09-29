2021/09/29 | 12:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، نظام الكوتا في مجلس النواب، فيما بينت أن آلية توزيع المكافآت المالية لاستلام البطاقات الانتخابية بيد الحكومة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (29 أيلول 2021)، إن "نسبة الكوتا في مجلس النواب تشكل أكثر من 25% وهذا ثابت بالقانون، في حال إذا فازت المرشحة بقوة في التصويت، يتم استنفاذ الكوتة لأنه أصبح تمثيل".

وتابعت "إذا صعدت المرأة بقوة الصوت، فسيتم استنفاذ التمثيل، لكن إذا فازت أكثر من امرأة بقوة الصوت، فهذه تعد فائزة بقوة دون الاعتماد على الكوتا".

وعن المكافأة المالية لاستلام البطاقة الانتخابية، أوضحت أن "هذه مبادرة حكومية أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث إن كل الأمور والإجراءات تتعلق بالحكومة"، مبينة أن "المفوضية ليس لديها علم بآلية توزيع المكافآت المالية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الأول، في وقت أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الحكومة هي المسؤولة عن توزيع مكافآت استلام البطاقات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الحكومة هي المسؤولة عن توزيع مكافآت استلام البطاقات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).