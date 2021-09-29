2021/09/29 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مساعد وزير النفط الايراني لشؤون الغاز، اليوم الأربعاء، استعداد طهران تمديد عقد تصدير الغاز للعراق.وقال مساعد الوزير الايراني مجيد تشنكي خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية، في طهران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعرض على العراق “تمديد” عقد تصدير الغاز المركز الخبري الوطني.

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