توضيح من المفوضية بشأن نظام الكوتا ومبادرة المكافأة المالية

2021/09/29 | 12:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نظام الكوتا في مجلس النواب، فيما بيّنت آلية توزيع المكافآت المالية لاستلام البطاقات الانتخابية.

وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "نسبة الكوتا في مجلس النواب تشكل أكثر من 25% وهذا ثابت بالقانون، في حال إذا فازت المرشحة بقوة في التصويت، يتم استنفاذ الكوتا لأنه أصبح تمثيلًا".

وتابعت "إذا صعدت المرأة بقوّة الصوت، فسيتم استنفاذ التمثيل، لكن إذا فازت أكثر من امرأة بقوة الصوت، ممكن واحد واثنان وثلاثة وأربعة، فهذه تعد فائزة بقوة دون الاعتماد على الكوتا".

وعن المكافأة المالية لاستلام البطاقة الانتخابية، أوضحت أن "هذه مبادرة حكومية أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث أن كل الأمور والإجراءات تتعلق بالحكومة"، مبينة أن "المفوضية ليس لديها علم بآلية توزيع المكافآت المالية".

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