المفوضية تسجل 160 مخالفة للمرشحين وتؤكد الغاء مصادقتها على بعض المخالفين وتمنع مرضى كورونا من الانتخاب

2021/09/29 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، عن ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين ولغاية الآن الى أكثر من 160 مخالفة.

وكشفت عن فتح 2900 محطة انتخابية للتصويت الخاص في الثامن من تشرين الأول المقبل، مؤكدة حرمان مصابي كورونا من المشاركة في الانتخابات، وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن المخالفات رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، مشيرة الى أن المفوضية الغت مصادقتها على بعض المرشحين بسبب مخالفات الدعاية الانتخابية.

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