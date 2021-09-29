الريفييرا العربية.. جزيرة قطرية بطابع أوروبي ستأخذك إلى عالم آخر

2021/09/29 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مبانيها منخفضة الارتفاع إلى ألوانها المفعمة بروح البندقية..ألق نظرة داخل أحد أكثر الوجهات الأكثر جذباً للزوار، والتي يُطلق عليها اسم "الريفييرا العربية"!

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