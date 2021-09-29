العراق وايطاليا يبحثان سبل تعزيز القضايا المشتركة

2021/09/29 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة إيطاليا في بغداد، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس دائرة المراسم […]

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