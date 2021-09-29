2021/09/29 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تقرر الموافقة على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة وترد الطعن بشأن 4 مواد 🔹️المحكمة الاتحادية توافق على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء.🔹️المحكمة الاتحادية توافق على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة … Readmore

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