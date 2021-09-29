ظاهرة بابل وأمثالها الأسباب والعوامل والحلول - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/29 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن ورائها أسباب وعوامل وإن أية تصرفات وسلوك لابد ورائها وسببها دوافع ومشاريع وإجراءات وغايات وأهداف.



وظاهرة البريء يصبح متهم والمتهم يصبح بريء سببتها عوامل وسلوك وتصرفات وهذه الظاهرة تكمن ورائها أسباب وعوامل هي : 1) ضعف المعلومات لدى المحقق والرجل المناسب في المكان غير المناسب.



2) المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وتأثيرها على التحقيق والقرار.



3) الفس ......





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