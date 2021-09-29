حول الثورة المغربية و فئات المجتمع المغربي - احمد المغربي

2021/09/29 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي قد يبدوا الحديث عن الثورة في المغرب كحدث يحتمل حدوثه في القريب العاجل مجرد كلام طوباوي حتى بالنسبة لبعض اليساريين و لا أعتقد أنه سيكون من المفيد تضييع الوقت في جدالات غير مثمرة مع من نُكِن لهم بعض الاحترام إذ أن المستقبل كفيل بإثبات صحة التوقع الثوري أو تفنيده لكن ما سنتطرق له في هذا المقال بإيجاز هو مسألة أرى أن لها أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الثورة في المغرب سواء حدثت بعد سنة أو عشر سنواتفي ......





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