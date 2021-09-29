2021/09/29 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، تنويهاً مهما للخريجين بشأن استمارة التوظيف.وقال المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “نظرا لكثرة الاتصالات الواردة للمجلس من المتقدمين من خلال الدعم الفني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية..النزاهة تضبط 47 صكاً استولى عليها موظفون لمصالحهم الشخصية المركز الخبري الوطني.

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