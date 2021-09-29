2021/09/29 | 13:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t4QgujPlKNk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصريا ولأول مرة في صباح دجلة قصيدة عن( الامام الحسين) للشاعر مأمون النطاح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصريا ولأول مرة في صباح دجلة قصيدة عن( الامام الحسين) للشاعر مأمون النطاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).