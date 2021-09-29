مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تصدر بيانا.. وتحذر

2021/09/29 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المدير العام للأحوال المدنية والجوازات والإقامة رياض جندي الكعبي، الأربعاء، توضيحا بشأن إصدار البطاقات الموحدة، والية التعامل مع المواطنين.

وقال الكعبي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 أيلول 2021)، "في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بكل مفاصلها لتحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ومنها مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بتوجيه ومتابعة من قبل القيادات العليا في الوزارة على رأسها وزير الداخلية والوكيل الأقدم والذي يشدد على الالتزام بأسس العدالة والانصاف في التعامل مع جميع المواطنين نجد هناك من يحاول النيل من الجهود التي تبذلها مديريتنا لخدمة المواطنين ويحاول استغلال الفرص لمهاجمة مديريتنا".

وأضاف أن "مديريتنا فيها الكثير من الأقسام التي تقدم الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج والوافدين من الأجانب عبر إجراءات دقيقة وصعبة تقوم بها الوزارة لتحقيق أعلى درجات الخدمة للمواطنين والأجانب بما يعكس هوية العراق ومكانته".

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية أن "ما يتم تناقله من أقاويل وأخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي عن عمل مديرية البطاقة الوطنية فإننا نخبر مواطنينا الأعزاء بان مديريتنا تعمل من اجل الحد من حالات التزوير والمخالفات ويعلم الجميع ما تعرضت له دوائر الأحوال المدنية من حالات تخريب وحرق في فترات مختلفة في زمن النظام السابق مما أدى الى تشوه السجلات وتلف بعضها، ولغرض التأكد من صحة المعلومات الموجودة في هذه السجلات يتطلب التدقيق أكثر للوصول الى دقة المعلومة مما يولد تأخير في إنجاز بعض المعاملات".

وبين أن "العمل في تلك الدوائر يتفاوت من حيث الصعوبة مع طبيعة السجلات المدنية ان كانت واضحة او تالفة مما ينعكس على زمن إجراء المعاملات، وان المواطنين الذين تم منحهم بطاقات وطنية سابقا فان إجراءات منح البطاقة الوطنية لأبنائهم تكون سريعة بالعكس ممن لم يسجلوا في النظام الإلكتروني سابقا وان اليات الحجز في المديرية هي عمل تنظيمي لاستيعاب الزخم لضمان انسياب العمل وتخفيف الزخم، فضلا عن ان الوزارة تقدم تسهيلات لأعضاء النقابات الوطنية والهيئات والعراقيين الداخلين للعراق حديثا كأمثال (عوائل الشهداء والجرحى والإعلامين السلطة الرابعة والمحامين ومنتسبي وزارة الصحة والراقدين في المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة ..ألــخ )، دون المساس بأسس العدالة والمساواة بين افراد شعبنا".

وأكد البيان أن "الوزارة بحقها وفق القانون العراقي بمقاضاة كل من يحاول الإساءة لها والتقليل من مكانة المؤسسات الحكومية للنظام العراقي وفق احكام القانون والدستور".

فيما دعا الكعبي "المواطنين إلى الابتعاد عن تصديق الادعاءات المغرضة التي بثها اشخاص من أجل الإساءة للعراق ومؤسساته، وندعوهم إلى اخذ تفاصيل الاخبار والتعليمات من القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة ولمديرياتها والمؤسسات التابعة لها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاص بمديرتنا"، مؤكدا أن "مكتبنا وكل مفاصل المديرية مفتوحة امام جميع المواطنين دون استثناء".

وكشف "فهد زيد" زوج الشاعرة "شهد الشمري"، في وقت سابق الخميس، تفاصيل ما حدث في ‏دائرة ‏الاحوال المدنیة بالاعظمیة، وصورة الـ"سيلفي" التي اثارت ضجة واسعة في ‏مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

وقال زيد في تصريح لـNRT‏، انه "كنا ذاهبين من أجل ‏الحصول على الجنسية لطفلتنا "ناي" وعند وصولنا صباحا – إلى دائرة ‏الاحوال ‏المدنیة في الاعظمیة – كبقية الناس تفاجئنا بتجمهر المواطنين حول شهد لالتقاط ‏الصور معها‎".‎

وتابع انه "وفي محاولة لتجنب ما حصل من تجمع للناس قام بعض الضباط بنقلنا ‏إلى غرفة المدير، وتجمهر المواطنون امام غرفة المدير ايضا‎".‎

وأوضح، ان "على اثر ذلك وتثمينا لما قام به الضباط، التقطت شهد صورة مع ‏المدير وشكرت الدائرة‎".‎

وبين ان "المعاملة التي نجريها في الدائرة اصولية مثل ما يقوم بها سائر ‏المواطنين في الدوائر الحكومية،" لافتا الى ان "بعد هذا الاجراء عدنا إلى البيت ولم نستلم البطاقة لان ‏مدة استلامها تتأخر من شهر إلى ثلاثة أشهر، الا ان المواطنين ظنوا بعد التقاط ‏الصورة مع الضابط اننا استلمنا البطاقة‎".‎

وكان انتشار صورة سيلفي بين شهد الشمري والعميد حسن الدوري مدیر ‏دائرة ‏الاحوال المدنیة في الاعظمیة على منصات ‏التواصل الاجتماعي اثار حفيظة ‏الكثيرين وولد ردوود افعال متباينة‎.‎

حيث انتقد بعض المدونين على منصات التواصل الاجتماعي تصرف الضابط الذي ‏منح المولود الجديد لشهد الشمري بطاقة وطنية بلحظات بينما ينتظر المواطن ‏اشهر ‏لاصدار البطاقة، وفقا لقولهم، وتسببت تلك الردود باصدار امر بعقوبة العميد ‏حسن الدوري من قبل وزارة الداخلية.‏

ووضحت الفنانة داليا نعيم، امس الأحد، اللغط الذي صاحب قضية حصولها على البطاقة الموحدة، والذي اتهمت فيه بسلك طريق الرشوة، بعد تسهيل الامر من قبل احد الضباط.

وقالت نعيم في حديث لـ NRT عربية، انها "حصلت على بطاقة موحدة بطرق رسمية، سارت بها دون تدخل اي ضابط في الموضوع"، مضيفة انه "لو افترضنا حصول (الواسطة) كما تحدثت بعض مواقع التواصل فلماذا هذا التهويل..



هل نحن في بلد تنعدم فيه هذه الامور؟".

وتابعت، "فقدت بطاقتي الموحدة، مما اضطرني للذهاب الى الدائرة المعنية من اجل الحصول على بطاقة جديدة"، مؤكدة ان "هذه المواضيع التي اثارتها بعض منصات التواصل هدفها الضجة فقط".

ونفت نعيم، "معرفتها بالضابط الذي تداولت بعض الصفحات اسمه"، كما نفت "وجود اي صلة معرفة بينهما"، لافتة الى ان "موضوع بطاقتها تم في الشهر الخامس ولا تدري لماذا اثير في الوقت الراهن".

وبشأن عمليات التجميل، اكدت انها "خضعت لـ 36 عملية"، قائلة "ساستمر بالعمليات ولن اهمل روحي..



فانا فتاة ترغب بان تبقى جميلة ولطيفة دائما".

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