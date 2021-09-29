2021/09/29 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم السفير حيدر شياع البراك، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشيل عون، سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية اللبنانية.وأقيمت مراسم خاصة بهذه المناسبة في قصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تسمي سفيرا فوق العادة لدى بيروت المركز الخبري الوطني.

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