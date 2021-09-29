2021/09/29 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المختصة بتعويض متضرري محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بدء توزيع دفعة جديدة من مبالغ المتضررين بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دفعة جديدة من التعويضات تصل نينوى المركز الخبري الوطني.

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