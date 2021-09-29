محكمة أوروبية تنظر بقضية إعادة زوجتين فرنسيتين لجهاديين من سوريا

2021/09/29 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، في التماسات عائلتين تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من جهاديين وأطفالهما المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا.

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