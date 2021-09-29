2021/09/29 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين بسرقة دراجات في العاصمة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية ألقت القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جوزة تشغيل” تطيح بعصابة “الدراجات” في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“جوزة تشغيل” تطيح بعصابة “الدراجات” في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“جوزة تشغيل” تطيح بعصابة “الدراجات” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).