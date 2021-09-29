برهم صالح يتلقى رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

2021/09/29 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وذكرت المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه”.وأضاف أن “السفير شوفالييه نقل رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس برهم صالح تضمّنتْ شكره وتقديره […]

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