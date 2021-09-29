قتل زوجته ووالدها أمام أطفاله.. تفاصيل جريمة بدم بارد في الديوانية

2021/09/29 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانيةافاد مصدر في شرطة الديوانية، اليوم الأربعاء، بحدوث جريمة قتل في قضاء السنية وسط المحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "محافظة الديوانية شهدت اليوم جريمة قتل نفذها شخص من قضاء السنية".وأضاف أن "القاتل نفذ جريمته بحق والد زوجته وقام بعد ذلك بساعة قليلة بأخذ زوجته ليقتلها امام اطفالها في سيارته بعد مشاهدتها له وهو يقوم بقتل والدها بسلاح كلاشنكوف".وتابع ان "مفارز الشرطة تواصل البحث عن القاتل ولديها معلومات عن مكان تواجده".

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