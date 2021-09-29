صالح يتلقى رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي

2021/09/29 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه، حيث سلمه الأخير رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل اللقاء نقل السفير أريك شوفالييه، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس برهم صالح تضمّنتْ شكره وتقديره …

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