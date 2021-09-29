النزاهة تضبط 47 صكاً إستولى عليها موظفون لمصالحهم الشخصية

2021/09/29 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، 4 عمليَّات ضبطٍ بحقِّ مُتَّهمين في عددٍ من الدوائر الحكوميَّة في الديوانيَّة؛ لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ صكوكٍ وتسلُّم رشى وسرقة مُنتجاتٍ نفطيَّةٍ.وأفادت الدائرة بمعرض حديثها عن تلك العمليَّات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق القادسيَّة الذي انتقل إلى أحد …

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